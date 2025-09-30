Gewerbegebiete in Horb: BiM weist Rosenbergers Darstellung zurück

Christina Nuss nimmt im Namen der BiM zu den Aussagen von Oberbürgermeister Peter Rosenberger beim Spatenstich des Gewerbegebiets Stellung.
Der scheidende Oberbürgermeister Peter Rosenberger hatte beim Spatenstich für die Firma Georgii Kobold im Heiligenfeld erneut Kritik an der BiM (Bürger im Mittelpunk) geübt (wir berichteten): „Was mich bis heute enttäuscht: Wir hatten in Ahldorf ein Gewerbegebiet geplant. Aus der dortigen Bürgerinitiative gegen diese Pläne ist die BiM geworden, die aus dem Stand mit vier Sitzen in den Gemeinderat gewählt wurde.“