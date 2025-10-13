Gewerbegebiet Trossingen-Schura: Held könnte erweitern

Mit der Aufnahme des Gewerbegebietes in den Flächennutzungsplan 2037 wird der Held Technologie eine Erweiterung am bisherigen Standort ermöglicht.
Um den Standort der Firma Held Technologie auch in Zukunft zu sichern und damit zugleich auch den Bestand der lokalen Arbeitsplätze hatte der Ortschaftsrat Schura bereits im Januar 2024 dem Gemeinderat Trossingen empfohlen, das an das bestehende Firmengelände angrenzende Flurstück 504 als gewerbliche Erweiterungsfläche in den Flächennutzungsplan 2037 aufzunehmen.