1 Am dritten Bauabschnitt im "InPark A81" Sulz/Vöhringen wird derzeit gefeilt. Foto: Börnard

Die Planungen für den dritten Bauabschnitt im InPark A81 zwischen Vöhringen und Sulz laufen auf Hochtouren. Dabei wird auf ökologische Gesichtspunkte geachtet, auch der Arten- und Klimaschutz spielt eine Rolle.

Sulz/Vöhringen - Eine Erschließung neuer Bau- und Gewerbegebiete bringe immer einen Flächenverbrauch mit sich, wie Gerd Hieber, Bürgermeister der Stadt Sulz und Vorsitzender des Zweckverbands "InPark A81", kürzlich in der Verbandsversammlung mitteilte.

Deshalb gelte ein großes Augenmerk dem Arten- und Klimaschutz, erklärte er. Auf dem gesamten Plangebiet "C" sollen insektenschonende Lampen und Leuchten zum Einsatz kommen. Eine vorgeschriebene Dachbegrünung, die Bepflanzung mit Bäumen und die Photovoltaik-Pflicht für Neubauten, sollen ebenfalls helfen.

Fabian Gauss vom zuständigen Ingenieurtechnikbüro, stellte den Vorentwurf zum Bebauungsplan für Bauabschnitt "C" vor. Das Plangebiet liege komplett im Gemeindegebiet der Stadt Sulz am Neckar, erklärte er. Das zu überplanende Gewerbegebiet hat eine Gesamtgröße von 14,90 Hektar, das Gewerbegebiet selber umfasst 11 Hektar mit Bauplatzgrößen ab 1750 Quadratmeter.

Die Erschließung führt mit einem Kreisverkehr über die Kreisstraße K 5505 und die Landstraße 409. Im Baugebiet werden die Grundstücke über drei Stichstraßen erschlossen. Neben einem Fuß- und Radweg, soll eine Bushaltestelle integriert werden.

Ökopunkte als Kriterium

Der neue Abschnitt birgt aber auch Herausforderungen für die Planer. So müsse eine 110-KV-Leitung der Deutschen Bahn berücksichtigt werden. Im Süd-Westen tangiert ein Sonderlandeplatz für Sportflugzeuge das Gebiet. Die Entwässerung des Gewerbegebiets finde über das übliche Trennsystem statt.

"Die Machbarkeitsstudie für das gesamte Gewerbegebiet wurde durch eine ökologische Beratung begleitet", so Gauss. Die Landschaftsarchitektin Waltraud Pustal von "Pustal Landschaftsökologie" stellte ihren Umweltbericht vor. Für das Planungsbüro ist die unbebaubare Einflugschneise vom Flugplatz ein Segen und ideal, um die Fläche für einen Biotopbereich zu nutzen.

Pustal stellte dem Gremium ihre Bilanzierung vor. In ihrer Studie kommt sie beim Schutzgut Boden auf einen Kompensationsbedarf von 939 939 Ökopunkten. Beim Schutzgut Pflanzen und Tiere kommt Waltraud Pustal auf ein Plus an Ökopunkten von 188 995. In der Summe bleiben trotzdem 750 944 Ökopunkte übrig, die ausgeglichen werden müssen. Dieser Mangel soll mit einer Neckarrenaturierung im Bereich des Wörth ausgeglichen werden. Die restlichen benötigten Ökopunkte sollen Ersatzbepflanzungen der alten Baumallee bringen.

Dabei stellte Pustal einen neuen Pflasterbelag vor. Unter den Belag komme eine mindestens 40 Zentimeter starke Sickerschicht, die das Wasser bindet und dann nach Bedarf wieder abgeben kann und so für ein verbessertes Klima sorgen kann. Für Sulzer Gemeinderat Andre Amon (SPD) war es nicht plausibel, dass beim Schutzgut Pflanzen und Tiere eine höhere Ökopunktezahl raus kommt, als vor der Bebauung. Pustal erklärte, dass die Ackerflächen im Gegensatz zu den geplanten Maßnahmen, keine hohen Punkte bringen.

Gemeinderäte diskutieren

Der Vöhringer Gemeinderat Norbert Burkhardt (CDU) informierte sich, ob die Stadt dem Bauherrn die Ökopunkte, welche er durch seine verschiedenen Maßnahmen erwirtschaftet, abkaufen muss. Von Pustal gab es ein klares nein. Für Gemeinderätin Andrea Kopp (CDU) aus Vöhringen gehen die Vorschriften mit Dachbegrünung und Photovoltaik zu weit. Nach Kopp werde dem Bauherrn die Flexibilität gekommen. "Gerade bei großen Industriebauten, möchten nicht alle eine behindernde Dachstütze im Gebäude haben." Kopp sprach sich dafür aus, die fehlenden Ökopunkte von der Nichtbegrünung des Daches anderswo zu holen.

Für Pustal ist aber gerade die Dachbegrünung ein ganz großer Garant für Ökopunkte. Gerd Hieber möchte den Einwand zwar aufnehmen, aber zuerst mit dem Vorentwurf in die Auslegung- und Anhörungsphase gehen. Gemeinderat Eberhard Stiehle (FWV) schloss sich der Ausarbeitung von Pustal an. Das Gremium beschloss einstimmig mit dem Vorentwurf des Bebauungsplans in den Aufstellungsbeschluss, die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie in die frühzeitige Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange zu gehen.