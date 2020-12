Gewerbegebiet Lichtenbol wird erweitert Albstädter Gemeinderat fasst entsprechenden Beschluss

Zu 100 Prozent für gewerbliche Zwecke

Die Konsequenz: Das Mischgebiet wird aufgehoben, und die Flächen östlich von "Am Lichtenbol" werden als eingeschränktes Gewerbegebiet deklariert – eingeschränkt deshalb, weil etwas weiter östlich bereits die Wohnbebauung beginnt. Das Gelände darf also künftig zu 100 Prozent für gewerbliche Zwecke genutzt werden; dabei müssen jedoch die Immissionsrichtwerte eines Mischgebiets eingehalten werden. Damit, so die Stadt, sei gewährleistet, dass die Anwohner keinen höheren Belastungen ausgesetzt seien als bisher auch. Westlich von "Am Lichtenbol" wird die Einschränkung aufgehoben – sie war künftigen Anwohnern zuliebe erlassen worden, die es nun doch nicht geben wird. Der Gemeinderat fasste den Auslegungsbeschluss mehrheitlich bei einer Gegenstimme.