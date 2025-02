Gewerbegebiet Interkom: So viel Wald muss in Bad Wildbad stillgelegt werden

So viel Wald muss in Bad Wildbad stillgelegt werden

1 Das Interkom in Simmersfeld soll erweitert werden. Foto: Thomas Fritsch

Das interkommunale Gewerbegebiet in Simmersfeld soll erweitert werden. Dazu muss Wald gekauft werden. Und wenn Wald zu Industriefläche wird, muss das an anderer Stelle ausgeglichen werden. Unter anderem auch zu einem großen Teil in Bad Wildbad.









Weil die Firma Boysen, oder genauer gesagt die BAK Boysen Abgaskomponenten GmbH & Co. KG, erweitern will, soll das interkommunale Gewerbegebiet Interkom Enz-Nagold in Simmersfeld erweitert werden. Da Bad Wildbad größter Anteilseigner im Zweckverband (ZV) ist, muss der Gemeinderat dem Grundsatzbeschluss zur Erweiterung zustimmen.