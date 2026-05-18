Gewerbegebiet InPark A81 bei Sulz: Bei fünf Metern ist Schluss für die Bäume

Um den Bauabschnitt im interkommunalen Gewerbegebiet Sulz/Vöhringen zu füllen, braucht es noch 40.000 Kubikmeter Erde. Die kommt aus der Region – und sogar noch mehr.
Der Bebauungsplan des interkommunalen Gewerbegebiets Sulz/Vöhringen, Abschnitt C, musste geändert werden. Der Grund dafür seien neu berechnete Abstandshöhen zu den Stromleitungstrassen der Deutschen Bahn, teilte der Verbandsvorsitzende, der Sulzer Bürgermeister Jens Keucher, bei der Sitzung des Zweckverbands InPark A81 am Dienstag im Vöhringer Rathaus mit.