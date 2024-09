1 In dem abgebildeten Bereich soll die Abbiegespur eingerichtet werden. Foto: Franziska Müller

Der Gemeinderat berät über die Erweiterung des Gewerbegebietes Ried und die geplante Zufahrt.









Die Erweiterung des Gewerbegebietes Ried hat den Talheimer Gemeinderat in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause beschäftigt. Die Flächen in Ried-West sind veräußert, und so steht die Vermarktung der Parzellen in Ried-Ost an. Die Zufahrt zu diesem Bereich war eines der Themen, die zu beraten waren.