Gewerbegebiet in Hechingen

1 Die Deckbeläge im Hechinger Gewerbegebiet Linsen-/Lotzenäcker wurden im Eilverfahren eingebaut. Foto: Jauch

Erst im November 2024 hatte der Gemeinderat grünes Licht für den Einbau der Deckbeläge im Hechinger Gewerbegebiet Lotzenäcker gegeben, wenig später folgte die Umsetzung.









Lange hat es gedauert, am Ende ging es unerwartet schnell: Der fehlende Deckbelag in der Straße Linsenäcker und in kleineren Bereichen der Straße Lotzenäcker wurde im November/Dezember 2024 eingebaut. Darüber informiert die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.