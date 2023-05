Die Zufahrtsstraße ist asphaltiert, die Versorgungsleitungen sind gelegt – fast kann das neue Gewerbegebiet Bildstockäcker in Erdmannsweiler seiner Bestimmung übergeben werden. Nur ein kleines Detail macht den Zeitplan undurchsichtig.

„Bebaubar sind die Grundstücke ab Frühjahr 2023“ steht auf der großen Informationstafel in Erdmannsweiler – dort, wo das Gewerbegebiet Bildstockäcker entsteht. Auf einer Fläche von rund 2,28 Hektar stehen nach Abschluss der Erschließungsarbeiten zehn Bauplätze zur Verfügung.

Im Juli des vergangenen Jahres setzten die Verantwortlichen den Spatenstich – seitdem hat sich auf dem Areal einiges getan. So viel, dass das Gewerbegebiet bald seiner Bestimmung übergeben werden soll, wie Ortsbaumeister Gregor Schenk auf Anfrage unserer Redaktion berichtet.

Für die Herstellung der Wasserversorgung Foto: Helen Moser

Sämtliche Baumaßnahmen, die für die Erschließung des Gebiets notwendig waren, sind demnach in den vergangenen Monaten über die Bühne gegangen und mittlerweile abgeschlossen. Die Versorgungsleitungen sind ebenfalls gelegt. Einzig zur Herstellung der Wasserversorgung sei nicht ganz einfach gewesen und habe ein paar „Klimmzüge“ notwendig gemacht, blickt Schenk im Gespräch zurück. Einige Wochen lang hatte dabei eine Baustelle an der Kreuzung der Burgberger Straße mit dem Fallenweg an der Erdmannsweiler Ortsdurchfahrt für Verkehrseinschränkungen gesorgt. Doch dieses Problem ist mittlerweile gelöst.

Lieferschwierigkeiten bei einem Bauteil

Nun wolle man das Gewerbegebiet „zeitnah“ zur Bebauung freigeben, wie Schenk sagt. Lediglich ein Faktor sorgt noch für Verzögerungen: die elektrische Installation im Bereich der Pumpen ist bislang nicht abgeschlossen. Wann genau die Arbeiten erledigt werden können, kann Schenk nicht sagen. Denn es hake an der Lieferung eines Bauteils, weshalb auch das zuständige Ingenieurbüro derzeit keine Angaben machen könne. Die Erschließung des Gewerbegebiets könnte daher schon sehr zeitnah abgeschlossen sein, „vielleicht auch in einem Monat oder aber in zwei“, erklärt Schenk. Allzu lange soll es aber nicht mehr dauern.

„Hin und Her“ bei der Zahl der verkauften Flächen

Nach Angaben auf der Webseite der Gemeindeverwaltung sind noch drei der zehn verfügbaren Bauplätze, die jeweils zwischen etwa 1300 und 3200 Quadratmeter groß sind, frei. Diese Zahl verändere sich aber immer mal wieder, erklärt Schenk auf Nachfrage. „Es ist ein Hin und Her.“ Denn einerseits kämen neue Interessenten auf die Gemeindeverwaltung zu, andererseits sprängen Unternehmen, die sich im Erdmannsweiler Gewerbegebiet ansiedeln wollten, wieder ab.