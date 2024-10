Gewerbegebiet in Donaueschingen: Warum die Erweiterung stockt

Gewerbegebiet in Donaueschingen

1 Blick von der Bushaltestelle gegenüber vom Ziegelhof an der Dürrheimer Straße in Richtung Gewerbegebiet Breitelen-Strangen. Die Erschließung des Gebietes hat sich verzögert. Foto:

Die Planung für das Gewerbegebiet Breitelen Strangen verzögert sich. Die Verwaltung nennt aufwendige Vorarbeiten als Grund. Die Erschließung sei nun aber in Sichtweite.









Link kopiert



Die Stadt Donaueschingen will Gewerbeflächen schaffen, um Platz für Unternehmen zu schaffen, die mit einer Ansiedlung auf der Baar liebäugeln oder sich erweitern wollen. Denn: Freie Flächen sind im bestehenden Gebiet von Breitelen Strangen über die Jahre dahingeschmolzen. Freie Flächen sind Mangelware. „Aktuell liegen keine weiteren verfügbaren Gewerbeflächen in der Kernstadt von Donaueschingen vor“, teilt Jennifer Schwörer als stellvertretende Pressesprecherin der Stadt Donaueschingen mit. Lediglich im Gewerbegebiet Längefeld in Wolterdingen seien aktuell Flächen verfügbar.