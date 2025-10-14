Gewerbegebiet in Bräunlingen: Neue Flächen für die Ansiedlung von Betrieben

Der Bräunlinger Gemeinderat stimmte für die Wiederaufnahme und die Fortführung des Bebauungsplanverfahrens Obere Gießnau.
„Wir müssen die bisherigen Planungen für das Gewerbegebiet ‘Obere Gießnau’ auf den neuesten Stand bringen, um in einem akzeptablen, mittelfristigen Zeitraum von zwei bis fünf Jahren neue Ansiedlungen zu ermöglichen“, bekräftigte Bürgermeister Micha Bächle bei der Sitzung des Bräunlinger Gemeinderats, bei der es um die Wiederaufnahme des Bebauungsplanverfahrens „Obere Gießnau“ ging.