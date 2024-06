Balinger Polizei und Passanten bringen Entenfamilie in Sicherheit

1 Am Ende der Rettungsaktion schwammen Entenmutter und Entenküken in der Eyach. (Symbolfoto) Foto: Dark_Side/ Shutterstock

Mithilfe von Passanten hat die Polizei im Gewerbegebiet Gehrn in Balingen am Samstagmittag eine Entenfamilie gerettet.









Link kopiert



Am Samstagmittag kam es in der Langen Straße in Balingen zu einer erfolgreichen, tierischen Rettung einer Entenfamilie.