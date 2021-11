2 Den ersten Spatenstich zum digitalen Fortschritt in Balingen machen Bettina Ruoff, von der Wirtschaftsförderung Balingen, Oberbürgermeister Helmut Reitemann, weber.digital-Geschäftsführer Jürgen Weber, Christian Löffler von der Baufirma Löffler, der Architekt Gerhard Lieb und Bauleiter Karl-Eugen Vogt. Foto: Meene

"Die weltweite Cloud hat nun auch einen Ableger vor Ort", so kündigt Oberbürgermeister Helmut Reitemann das Bauprojekt des Balinger Unternehmens "weber.digital" an, welches im neuen Gewerbegebiet Siechen­eschle entsehen wird.















Balingen - "Eine eckige Glaskugel, die die Zukunft weisen wird", soll als erstes Objekt in dem neuen Gewerbegebiet Siecheneschle in Balingen entstehen. Am Freitagnachmittag wurde der erste Spatenstich zu dem zukunftsweisenden Projekt der Firma weber.digital gesetzt. Es sei kein alltäglicher Entwurf, der für das Balinger Unternehmen umgesetzt werde, so Geschäftsführer Jürgen Weber.

Äußerlich werde der 15 Meter hohe Glaswürfel einen Akzent setzen, der kaum zu übersehen ist. Innen biete das Gebäude nicht nur Büroarbeitsflächen, sondern alles an Technik und Sicherheit, was ein hochmodernes Rechenzentrum benötigt. "Ein solches Niveau findet man sonst nur in Großstädten", freut sich Weber: "Zwischen Stuttgart und Bodensee ist das einzigartig."

Mini Silicon Valley in Balingen

Aus den alten Räumlichkeiten in der Bahnhofstraße sei das Unternehmen "massiv rausgewachsen", erklärt der Geschäftsführer. Für die tausend Quadratmeter Fläche im neuen Gewerbegebiet investiert die Firma bis zu fünf Millionen Euro. "Wir werden unsere Personalstärke verdoppeln", kündigt Weber an. Vor allem begeisterte er sich über die entstehenden Büros, die der Arbeitsphilosophie der New Economy entsprechen: Dort soll laut Weber eine Athmosphäre wie in einem "Mini Silicon Valley" in Balingen herrschen, mit einer Sozialfläche für die Mitarbeiter von etwa 30 Prozent.

Zur Ausstattung gehöre außerdem eine hochempfindliche Brandfrühsterkennung, eine vollautomatische Gaslöschanlage, mehrfach redundante Klimatechnik und eine unabhängige Diesel-Notstromversorgung. Auch zum geplanten Innendesign verrät Weber schon einige Worte: Statt eines klassischen Innenarchitekten sei eine Künstlergruppe engagiert worden.

Das Balinger Unternehmen bietet Dienstleistungen rund um das Zukunftsthema Digitalisierung. Als Agentur betreut die Firma die Online-Auftritte von mittelständischen und größeren Unternehmen sowie der öffentlichen Hand. Als Clouddienste-Anbieter bietet die weber.digital Webhosting und dezentrale Anwendungen. Mit der Marke weber.cloud China erschließe sie das chinesische Internet für europäische Firmen und sei damit im deutschsprachigen Raum Marktführer, sagt Weber.

Büroflächen zur Miete

Die ersten Ideen für das neue Gebäude seien bereits im Jahr 2013 entstanden. Die ersten Gespräche mit dem Architekt Gerhard Lieb, der beispielsweise das Abgeordnetenhaus des Bundestags auf seiner Referenzliste hat, habe es im Juni 2017 gegeben. Durch den Neubau sollen sich nun viele weitere Möglichkeiten erschließen. Es gebe sogar Raum, um Server von Kunden unterzubringen und zu betreiben. Das Gebäude sei aktuell sogar noch größer geplant, als das Unternehmen benötige. Daher sollen einige der Büroflächen zur Miete angeboten werden, kündigt Weber an.

Der Oberbürgermeister Helmut Reitemann unterstrich beim Spatenstich die Bedeutung des Bauprojekts für den Standort Balingen: "Wer hätte das gedacht: Balingen wird zum Nabel der Welt." Er sei sehr stolz, dass das Unternehmen ein sichtbares Zeichen für die digitale Zukunft in Balingen setze: "Die weltweite Cloud hat nun auch einen Ableger hier vor Ort." Auch Bauleiter Karl-Eugen Vogt und Christian Löffler von der ausführenden Firma Löffler Hoch- und Tiefbau zeigten sich begeistert von dem Neubauprojekt.