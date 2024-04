1 Der Mehrheit des OrschweiererOrtschaftsrats ist das Pelletwerk weiter ein Dorn im Auge. Foto: Bildstein/Archivbild

Mit seiner Abstimmung soll der Gemeinderat Mahlberg am Montag, 29. April, den Weg freimachen für klares Baurecht auf DYN A 5. Doch die Zeichen stehen weiter auf Sturm. Im Ortschaftsrat Orschweier fiel der finale Vorschlag erneut durch.









Überraschen konnte das mehrheitliche Votum des Ortschaftsrats gegen das Vertragswerk nicht, denn im Ortschaftsrat sind die Kritiker am erarbeiteten Vorschlag und an der Pelletproduktion auf DYN A 5 stark vertreten. Die einzige Zustimmung kam bei vier Gegenstimmen von Ortsvorsteher Bernd Dosch, es gab vier Gegenstimmen. Das lässt auch für die Sitzung am Montag eine scharfe Debatte erwarten, denn drei der Orschweirer Ortschaftsräte, die mit Nein stimmten, haben auch Sitz im Gemeinderat. Dem Vernehmen nach wollen vor der Gemeinderatssitzung einige Fraktionen auch interne Beratungsrunden abhalten, in denen nicht nur diskutiert, sondern auch zur Probe abgestimmt werden soll. In Mahlberg eher ein Novum.