Schon im kommenden Jahr soll das neue Gewerbegebiet in der Wyhlener Solvay auf dem ehemaligen Wetzel-Areal entstehen. Nach der Vorstellung von fünf Optionen im Gemeinderat im April wurden zwei Varianten genauer ausgearbeitet.

Stadtplanerin Jessica Auch (Baldauf-Architekten/ Stuttgart) und Frank Lorkowski (LBBW Kommunalentwicklung) stellten die Details dazu in der jüngsten Sitzung vor. Am Ende mussten die Räte zwischen der wirtschaftlicheren und der ökologischeren Variante entscheiden.

Neue Arbeitsplätze und mehr Gewerbesteuer

Einleitend betonte Bürgermeister Tobias Benz die beiden Ziele, neue Arbeitsplätze und mehr Gewerbesteuer gewinnen zu können durch das Vorhaben. Zunächst muss das Gebiet allerdings noch einen neuen Bebauungsplan und die dazugehörige Erschließung erhalten. In „Variante C“ wären 4,7 Hektar gewerbliche Baufläche auf acht Grundstücken möglich, was knapp 85 Prozent des Areals entspräche.

Straße soll neuangelegt werden

Eine neu anzulegende Straße würde die südliche Solveystraße mit dem Langetränkeweg verbinden. In „Variante D“ für sieben Grundstücke ist der Bau von zwei Wendehammern für LKW notwendig, was unterm Strich die Erschließungsfläche um 1000 Quadratmeter verringert. Mit 17 790 Quadratmetern würden dennoch 310 Quadratmeter mehr Nettofläche zur Verfügung stehen.

Aus ökologeischer Sicht könnten mit der C-Variante neun Bäume mehr erhalten werden. Insgesamt liegt dieses Konzept in der Umweltprüfung deutlich vorne durch den Erhalt eines Gehölzstreifens im südlichen Plangebiet.

C-Variante ermöglicht Erhalt von mehr Grün

Frank Lorkowski stellte in den Raum, dass die Erschließungskosten (Variante C: 3,7 Millionen Euro, Variante D: 2,8 Millionen Euro) auch an die bereits vorhandenen Halleneigentümer anteilig in Rechnung gestellt werden könnten. Mit 229 Euro je Quadratmeter käme das Nettobauland zur Verhandlung. In Variante D wäre der Quadratmeter bereits ab 166 Euro zu vergeben. In einer Vorabanfrage an Gewerbetreibende wurden unter diesen Bedingungen fünf realistische Interessenten gefunden (Variante C: 2).

Alexander Drechsle (Freie Wähler) sprach sich für die günstigere Variante aus, da dies auch attraktiver sei. „Städtebaulich kann man diskutieren, aber das finde ich nicht so relevant außerhalb des Dorfes.“ Annette Grether (Grüne) bevorzugt Variante C.

„Wir sind in der Zwickmühle zwischen Naturschutz und bezahlbar bleiben. Aber wenn zwei Grundstücke bereits vergeben sind, ist das Risiko geringer.“ Beides überzeugt Sabine Gampp (CDU) zwar nicht.

Zwickmühle zwischen Naturschutz und Preis

Dennoch sprach sich ihre Fraktion für Variante D aus, da erste Rückmeldungen bereits den höheren Preis bemängelten. „Nur zehn statt 19 Bäume zu erhalten, die nicht erhaltenswert sind, ist zu vernachlässigen.“

Ähnlich sahen es auch Katja Schäfer (SPD) und Felix Düster (FDP), die niedrige Erschließungskosten der Konkurrenzfähigkeit wegen anstreben. Final entschied der Gemeinderat einstimmig für die wirtschaftlichere Variante D. Dem Projektzeitplan soll auch der Umzug der Wagenbauer der Fasnacht hinzugefügt werden. Im Laufe des kommenden Jahres soll der Umzug zum ehemaligen Sportplatz Wyhlen erfolgen.