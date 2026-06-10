Gewerbeentwicklung in Haiterbach: Erneute Offenlegung für „Stauchbach II“ verzögert die Vermarktung

Eine weitere Offenlegungsrunde verzögert das Vorankommen beim Bebauungsplan „Stauchbach II“ in Haiterbach. Mancher Stadtrat wünscht sich da einen schnelleren Geldfluss.
In seiner Sitzung Anfang März hatte der Gemeinderat Haiterbach den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Stauchbach II – 1. Änderung und Erweiterung“ verabschiedet. Die Änderung des Bebauungsplans ist erforderlich, um die geplante weitere Gewerbeentwicklung an diesem Standort zu ermöglichen. Angestoßen wurde der Prozess durch die Festlegung des neuen Bauhofs-Standorts für die Stadt. Die Stadt hat das Gelände des ehemaligen Sägewerks im Waldweg gekauft. Die bestehende Halle wird künftig durch den Bauhof genutzt. Erste Umbaumaßnahmen wurden angegangen.