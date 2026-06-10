Gewerbeentwicklung in Haiterbach: Erneute Offenlegung für „Stauchbach II“ verzögert die Vermarktung

In seiner Sitzung Anfang März hatte der Gemeinderat Haiterbach den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Stauchbach II – 1. Änderung und Erweiterung“ verabschiedet. Die Änderung des Bebauungsplans ist erforderlich, um die geplante weitere Gewerbeentwicklung an diesem Standort zu ermöglichen. Angestoßen wurde der Prozess durch die Festlegung des neuen Bauhofs-Standorts für die Stadt. Die Stadt hat das Gelände des ehemaligen Sägewerks im Waldweg gekauft. Die bestehende Halle wird künftig durch den Bauhof genutzt. Erste Umbaumaßnahmen wurden angegangen.

Gelände bietet genug Platz Da das gesamte Gelände hinter dem Bauhof noch deutlich mehr Raum bietet, sollen hier weitere Gewerbeeinheiten entstehen. Und auch die bisherige Kalthalle des Bauhofes im Waldweg ist Teil des Areals. Sie soll vermarktet werden, da sie vom Bauhof nach Fertigstellung des neuen Standorts ebenso wie der bisherige Bauhof im Breitenäckerweg nicht mehr benötigt wird. Im Flächennutzungsplan ist das Gebiet als Gewerbefläche ausgewiesen.

Einige Änderungen vorgenommen

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats stand das Thema Bebauungsplan erneut auf der Tagesordnung, da es eine Reihe von Stellungnahmen von Behörden gab. Aufgrund dieser Stellungnahmen wurden in der Planzeichnung, im Textteil, in den örtlichen Bauvorschriften und in der Begründung Anpassungen und Änderungen vorgenommen, weshalb eine erneute Offenlage mit den Änderungen durchgeführt werde, wie die Verwaltung in der Sitzung informierte. Punkte sind unter anderem die Reduzierung der überbaubaren Grundstücksfläche, Anpassung der Sichtfelder, Anpassung der Gebäudehöhe des Silos oder auch die Anordnung von Flächen für Stellplätze. Kurzum: Genug Änderungen, um eine erneute Offenlage einzuleiten, die das Gremium dann auch beschloss.

Kaupp: „Wir brauchen die Einnahmen“

Dieser zusätzliche Schritt im Verfahren missfällt Stadtrat Mathias Kaupp (CDU). „Die erneute Offenlegung verzögert die Verkaufspläne“, sagte Kaupp. Und machte deutlich, dass man die Einnahmen aus der Vermarktung haben sollte. Haiterbach hat für das Haushaltsjahr 2026 erneut einen negativen Haushalt aufgestellt.