2 Die Erstplatzierten der diesjährigen Wiesenmeisterschaften sind (von links) Kai und Ewald Grieshaber (Bräunlingen-Döggingen) sowie Gerhard Klausmann (St. Georgen) Foto: Bombardi

Publikumsmagnet Naturparkmarkt zog am Sonntag die Besucher zu Hunderten aus allen Himmelsrichtungen nach Bad Dürrheim. Der goldene Oktober machte seinem Namen alle Ehre und die Standbetreiber konnten sich über ein reges Interesse an ihren Produkten freuen.















Bad Dürrheim - Der ebenfalls in der Innenstadt stattfindende verkaufsoffene Sonntag lockte zusätzliches Publikum an, sodass die Einzelhändler und die Marktbeschicker gegenseitig voneinander profitierten. Auf dem Naturparkmarkt gab es zahlreiche regionale Spezialitäten, die sich von Produkten aus Eselsmilch bis hin zu selbstgemachter Marmelade oder hochprozentigen Getränken erstreckten.

Vielfältiges Angebot

Das Landratsamt war ebenso mit einem Stand zu blühenden Wiesen vertreten, wie das Naturschutzgroßprojekt Baar. Handwerklich hergestellte Produkte und Energieberatung waren weitere Angebote. Eine bunte Mischung aus regionalen Nahrungsmittelangeboten und Beratung war flankiert von Holzschnitzereien. Vor den Verpflegungsständen warteten die Besucher in meterlangen Schlangen darauf, ihre Bestellungen aufzugeben.

Es war einiges los im Zentrum der Kurstadt an diesem Sonntag, der nach den langen Monaten der Pandemie ein beinahe ungewohntes Bild bot. In den Naturparkmarkt integriert war auch die Naturparkwiesenmeisterschaft, bei welcher Landwirte eine Auszeichnung erhalten, die ihre Felder naturnah bestellen. Ziel ist es mit der Produktion einer akzeptablen Futtermenge für eine reichhaltige Artendiversität zu sorgen.

Auszeichnung für Landwirte

Rainer Schöttle, Geschäftsführer des Naturparks Südschwarzwald, verwies vor der Preisverleihung auf die Bedeutung der Offenhaltung der Landschaft, die durch eine naturnahe und zielgerichtete Bestellung der Felder eine artgerechte Haltung und Fütterung der Tiere ermöglicht. Die Meisterschaft findet in den Regionen nur alle paar Jahre statt, da eine Offenlegung der Felder Jahrzehnte dauern kann.

Die Wiesenmeisterschaft prämierte die Landwirte, die sich für die Erhaltung der Weisen und Weiden und somit den Grundwasserschutz am besten einsetzen. Insgesamt nahmen 25 Landwirte daran teil. In der Kategorie Wiesen für Rinderhaltung siegte Gerhard Klausmann aus St. Georgen, vor Bettina Oehl (St. Georgen) und Johannes Schwörer (Bräunlingen). In der Kategorie extensive Wiesen und Weiden für Pferde- und Schafhaltung siegten die Dögginger Kai und Ewald Grieshaber, vor Eckehard Hertz-Eichenrode (Blumberg) und Dominique und Rudolf Krebs (Furtwangen).