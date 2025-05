Die Erweiterung des Gewerbegebiets in Tuningen ist jetzt in trockenen Tüchern.

Rund drei Jahre hat es gedauert, bis in Tuningen die Erweiterung des Gewerbegebiets in der Gewerbestraße losgehen kann.

Das Bebauungsplanverfahren Gewerbegebiet Kalkhof zwei hatte viele bürokratischen Hürden. Nach der Offenlage um das rund zwei Hektar große, derzeit als Ackerfläche genutzte Grundstück, mussten 16 Stellungnahmen abgearbeitet werden, darunter auch ein Antrag einer Privatperson, die die grundsätzliche Vorgabe einer Dachbegrünung mit Blick auf die Abwassersituation als sinnvolle Vorschrift sieht.

Lesen Sie auch

Allerdings hatte der Gemeinderat dieses Thema bereits mehrfach behandelt und sich auf eine freie Dachform geeinigt. Rainer Christ vom BIT Ingenieurbüro erläuterte nochmals die Rückfragen und sinnvollen Änderungen des Bebauungsplanes.

Die Einzelflächen variieren aktuell zwischen 750 bis 4500 Quadratmetern, wobei man sich mit den tatsächlichen Zuschnitten am Bedarf der Gewerbetreibenden orientieren will. Mit den Interessenten werden nun entsprechende Gespräche geführt, parallel wird man dann in das Ausschreibungsverfahren zur Erschließung des Geländes gehen.

Erste Berechnungen im Herbst

Sofern alles glatt geht, will man bis Herbst entsprechende Vorlagen und Berechnungen haben, so dass man in die Umsetzung gehen kann, informiert Bürgermeister Ralf Pahlow. Aufgrund der idealen Lage zur Autobahn habe man nun eine Topfläche zur Verfügung, allerdings sind die Grundstücke aktuell nur Tuninger Unternehmen, welche sich vergrößern oder verändern wollen, vorbehalten. Hierzu gibt es bereits einige Unternehmer, welche einen Bedarf beim Rathaus angemeldet haben.

Sorgen bereitet aktuell noch der Hochwasserschutz HQ-100. Um mögliche Überschwemmungen abzuwenden, wird das Bachbett des angrenzenden Grabens erweitert, um entsprechende Schutzflächen zu haben. Zum Erweiterungsgebiet wird es zwei Zufahrtsstraßen geben, sowohl die Gewerbestraße wie auch die Straße „Neuneck“ werden hierzu verlängert.

Unsere Empfehlung für Sie Geld für Bauprojekt Tuningen bekommt Geld aus Stuttgart 240 000 Euro Zuschuss fließt in die Gemeindekasse. Das Geld aus Stuttgart ist für ein laufendes Projekt.

Bei den beiden zur Autobahn angrenzenden Flächen wird es keine Genehmigung für eine Betriebsleiterwohnung geben, bei den verbleibenden acht Grundstücken gibt es hierzu keine Einschränkungen.