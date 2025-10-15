Gewerbe in Sulz: Illegale Waren in Automaten – das darf wirklich rein

An jeder Ecke stehen sie: die Verkaufsautomaten. Dort bekommen Kunden meist verschiedenste Produkte – auch in Sulz. Doch dort wurden illegale Artikel entdeckt.
Energiedrinks, Softgetränke, Schokolade, Kekse, Gummibärchen und auch Vapes – in Verkaufsautomaten werden viele Menschen fündig. Und das egal zu welcher Tages- und Nachtzeit. Bis vor kurzem wurden in Sulz allerdings auch illegale Gegenstände zum Verkauf angeboten – die Automaten für einen kurzen Zeitraum sogar versiegelt. Diese Regeln gelten für Automatenbetreiber.