Gewerbe in Rheinfelden: Vorbereitungen für Jubiläum laufen

Das 125-jährige Bestehen im nächsten Jahr steht im Fokus des Gewerbevereins Rheinfelden. Auf dem Programm stehen ein Ball und ein Musik-Wochenende.

„Das Jubiläumsjahr, dem jetzt unsere ganze Kraft gilt, fordert uns alle“, verdeutlichte Gustav Fischer, der an der Spitze des Gewerbevereins Rheinfelden steht. Die Hauptversammlung war das Podium, auf dem er unverblümt sagte: „Dieses Amt des Vorsitzenden und die Arbeiten für das Jubiläum haben an mir gezehrt, diese Belastung kann und will ich künftig nicht mehr tragen.“ Nach dem Jubiläum ist für Fischer Schluss, er will eine personelle Lösung.

Alle bleiben im Amt Die Versammlung beschloss deshalb am Freitagabend, dass Fischers Amtszeit ohne Neuwahlen bis Ende 2026 verlängert wird. Nach der Satzung wären jetzt Neuwahlen fällig gewesen. Bedingt durch das Jubiläum haben sämtliche Vorstandsmitglieder zugesagt, ihre Ämter bis nach dem Jubiläumsjahr weiter auszuüben, die nächste Hauptversammlung mit Neuwahlen findet somit im Frühjahr 2027 statt.

Jubiläumsveranstaltungen

Höhepunkt ist der „Jubiläumsball“, Rolf Burger hat die Regie dieser Arbeitsgruppe inne. Er gab bekannt, dass man schon sehr weit mit der Planung ist, auch Dank der Unterstützung der Schweizer Freunde Remo Keller und Fritz Gloor. Der Ball findet am 10. Oktober 2026 im Bürgersaal statt und wird ein Galaabend mit Ansprachen, Unterhaltung und Tanz sein.

Holger Wick leitet die Arbeitsgruppe „Musiktag“, welcher am 19. September im Kastanienpark über die Bühne geht. „Eigentlich war ein Benefizkonzert der Big Band der Bundeswehr geplant, aber der Auftritt in Rheinfelden passt nicht in ihren Terminplan“, so Wick. Höhepunkt wird das Konzert der Stadtmusik Rheinfelden/Schweiz sein, auch hier ist zu erkennen, wie gut die Verbindung in die Schwesterstadt funktioniert. Die dritte Arbeitsgruppe mit Heiner Honsel widmet sich der „Festzeitschrift“.

Innenstadtentwicklung

Gustav Fischer sprach davon, dass trotz aller Widrigkeiten die Interessen der Gewerbevereinsmitglieder bestmöglich vertreten wurden. „Auffällig war, so Fischer, dass zunehmend auch Anliegen der Bürger an uns herangetreten wurden, die nicht Mitglied unseres Vereins sind. Für mich ist das ein deutliches Zeichen dafür, dass man uns als Sprachrohr der Bürger wahrnimmt.“ Dazu sagte Frank Sattler, Vorstand Handel und Sprecher vom Leistungsverbund: „Ein ernsthaftes Thema ist die Parkplatzsituation: Dass wir in unserer Innenstadt eine Parkraum-Bewirtschaftung brauchen ist schon klar.“ Er kritisierte, dass die Brötchentaste von 30 auf 20 Minuten reduziert wurde und gleichzeitig Parkgebühren erhöht wurden. Ebenso, dass Anwohner genötigt würden, einen Dauerparkschein zu beziehen und eine Parkscheibenpflicht im Bereich der Schulen auf vier Stunden begrenzt sei. „Der Einzelhandel in unserer Innenstadt hat mit Kaufkraftverlust, der Reszission, dem immer noch steigenden Onlinehandel und steigenden Kosten genügend Gegenwind und ist zurzeit auf jeden Kunden angewiesen. waren diese Maßnahmen wirklich nötig?“, fragt er. Michael Meier, Geschäftsführer der WST, empfindet die Einführung des elektrischen Einkaufsgutscheins im kommenden Jahr wichtig. Eine Glücksternaktion wird es auch in diesem Jahr nicht geben.

Termine 2026

Das Cityfest findet vom 4. Juni bis zum Sonntagsverkauf 7. Juni, statt. Neu wird ein Künstlermarkt mit einem Straßenmusik-Festival am 5. und 6. September, einschließlich verkaufsoffenem Sonntag, stattfinden.