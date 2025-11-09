Gewerbe in Rheinfelden: Vorbereitungen für Jubiläum laufen

Das 125-jährige Bestehen im nächsten Jahr steht im Fokus des Gewerbevereins Rheinfelden. Auf dem Programm stehen ein Ball und ein Musik-Wochenende.
„Das Jubiläumsjahr, dem jetzt unsere ganze Kraft gilt, fordert uns alle“, verdeutlichte Gustav Fischer, der an der Spitze des Gewerbevereins Rheinfelden steht. Die Hauptversammlung war das Podium, auf dem er unverblümt sagte: „Dieses Amt des Vorsitzenden und die Arbeiten für das Jubiläum haben an mir gezehrt, diese Belastung kann und will ich künftig nicht mehr tragen.“ Nach dem Jubiläum ist für Fischer Schluss, er will eine personelle Lösung.