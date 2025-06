Gewerbe in Mühlhausen: Aus dem Lehrling wird der Chef

1 Helmut Haller hat seinen Kfz-Betrieb in Mühlhausen an Andreas Braun übergeben. Foto: Cornelia Hellweg Angefangen hat Helmut Haller in einer Garage und sich dann eine Kfz-Werkstatt in VS-Mühlhausen aufgebaut. Jetzt hat er sein Geschäft in jüngere Hände übergeben.







Seine Berufswahl hat Helmut Haller nie bereut. Zuerst absolvierte er eine Lehre als Kfz-Mechaniker damals noch beim Autohaus Bürk (heute Südstern) in Schwenningen von 1979 bis 1982. „Der Beruf und die damit verbundene Technik ist interessant und abwechslungsreich“, sagt er. Also machte er nach der Lehre nicht Halt, sondern bestand außerdem die Prüfung zum Kfz-Meister und anschließend noch die Prüfung zum Meister in Karosserie- und Fahrzeugbau.