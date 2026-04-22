Gewerbe in Mariazell: Das Gewerbegebiet „Ziegelhüttenweg“ bleibt unter dem Kostenrahmen

Bis auf Beleuchtung, Beschilderung und Restarbeiten ist das Gewerbegebiet „Ziegelhüttenweg“ erschlossen. Die Kosten werden mit 1,2 Millionen Euro unter der Kalkulation bleiben.
Auf der Anhöhe zwischen den Ortsteilen Mariazell und Locherhof blies am Dienstagabend den Gemeinderäten, Bürgermeister Franz Moser und Hauptamtsleiter Michael Pfaff ein unangenehmer Nordostwind um die Ohren. Sie besichtigten im Vorfeld der Ratssitzung das erste erschlossene Gewerbegebiet auf Mariazeller Gemarkung mit der Bezeichnung „Ziegelhüttenweg“.