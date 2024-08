1 An die bestehende Lagerhalle der Baufirma Hubert Storz in Hardt soll ein Verwaltungsgebäude angebaut werden. Foto: Ziechaus

Zwei Baugesuche für eine gewerbliche Nutzung behandelte der Gemeinderat in Hardt und nahm sie zur Kenntnis.









Das Baugeschäft Hubert Storz will in Hardt ein Verwaltungsgebäude an die Frontseite der bestehenden Lagerhalle in der Gewerbestraße anbauen.