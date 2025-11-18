Gewerbe in Efringen-Kirchen: Aldi kommt nun doch nicht nach Kleinkems

Der Lebensmitteldiscounter hat der Ansiedlung auf dem ehemaligen „Zementi“-Areal in Kleinkems eine Absage erteilt.
Aldi wird sich nun doch nicht in Kleinkems, auf dem Areal „Vollenburg West“ der ehemaligen Zementfabrik ansiedeln. Die Absage des Lebensmitteldiscounters hat Siegfried Kurz, Geschäftsführer der Gemeinde-Entwicklungsgesellschaft (GEG), in der Sitzung des Gemeinderats Efringen-Kirchen bekannt gegeben. Er zeigt sich bezüglich der Vermarktung aber dennoch zuversichtlich, denn Gewerbegrundstücke seien in der Region beliebt. Noch im August hatte der Gemeinderat die planerischen Voraussetzungen dafür geschaffen, den Entwurf der zweiten Änderung des Bebauungsplanes und der zugehörigen Bauvorschriften gebilligt und grünes Licht für die Offenlage gegeben.