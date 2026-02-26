Gewerbe für Grenzach-Wyhlen: So soll das Wetzel-Areal weiterentwickelt werden

Wie sich das frühere Wetzel-Areal weiterentwickeln soll, ist im Gemeinderat umstritten. Vor allem, was Betriebsleiterwohnungen angeht, herrscht noch Klärungsbedarf.
Nach intensiver Debatte hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung den Weg freigemacht für die fünfte Teiländerung des bestehenden Bebauungsplans „Solvay – Wetzel-Areal“ im Süden von Wyhlen. Konkret geht um die Entwicklung und verkehrstechnische Anbindung des rund 5,4 Hektar großen Areals zwischen Salzwerk-, Solvay-, Sodastraße und Thomasbodenweg, also die Fläche vom Scalzillo-Gebäude bis zum Ende des Hochgestades am kleinen Parkplatz, wo der Thomasbodenweg beginnt. Hier sollen Grundstücke für neues Gewerbe entstehen.