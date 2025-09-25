Gewehre, Pistolen und Revolver: In Lahr besitzen 432 Bürger scharfe Schusswaffen

Zahlreiche Lahrer haben ganz legal scharfe Waffen, als Sportschützen, Jäger oder Sammler. Der KOD kontrolliert bei ihnen zuhause, ob davon eine Gefahr ausgeht.
Das deutsche Waffenrecht gilt als eines der strengsten der Welt. Privater Waffenbesitz ist stark reglementiert. Und doch besitzen 432 Lahrer eine scharfe Schusswaffe – Repetierbüchsen, Doppelflinten, halbautomatische Pistolen und Revolver. Insgesamt 1797 solcher Waffen sind in der Stadt in Privathand, ganz legal. Diese Zahl hat die Verwaltung unserer Redaktion auf Nachfrage genannt. Wir beantworten hier die wichtigsten Fragen.