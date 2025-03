Gewappnet in Ausnahmezuständen: Katastrophenschutz steht in Friesenheim im Fokus

1 In Schuttern stand im Juli 2021 kurzzeitig die Straße Im Oberdorf unter Wasser. In diesem Jahr wird das Thema Wetterereignisse, beispielsweise Starkregen in der Gemeinde Friesenheim vorherrschen. Foto: Bohnert-Seidel

Ist Friesenheim für das Schlimmste gewappnet? Darum ging es im Gemeinderat am Montag. Drei Schwerpunkte werden in den kommenden Jahren hinsichtlich des Schutzes gesetzt: Wetterereignisse, Stromversorgung und Cybersicherheit.









Der Gemeinderat in Friesenheim hat den aktuellen Sachstand zum Katastrophenschutz in der Gemeinde Friesenheim zur Kenntnis genommen. Vorgestellt wurde die Bedeutung eines „Stabs für außergewöhnliche Ereignisse (SAE)“, der im Auftrag des Bürgermeisters handelt. Dabei handle es sich um ein temporäres Organ, das ereignisbezogen agiere. In den kommenden Jahren sollen insbesondere drei Themen in den Mittelpunkt rücken: 2025 der Umgang mit Wetterereignissen wie Starkregen, 2026 Stromversorgung bei Stromausfällen und 2027 Cybersicherheit. Katastrophenschutz zeigt sich in einem fortlaufenden Prozess und sei kein Papier, das sich in die Schubladen schmeißen lasse, betonte Bürgermeister Erik Weide. Jahr für Jahr wird der Plan, der bei der Gemeinde Friesenheim vorliege, ausgearbeitet und angepasst. Übungen folgten und ein „Stab für außergewöhnliche Ereignisse“ ist in der Verwaltung eingerichtet, so Weide.