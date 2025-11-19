Gewappnet im Katastrophenfall: Die Lahrer Feuerwehr verfügt über ein neues Hightech-Fahrzeug

Ein CBRN-Erkundungswagen ist nun in Lahr stationiert. Er ist gemacht für den Katastrophenfall, wird aber auch im Alltag im Einsatz sein.

Ein Computer mit Bildschirm, Maus und Tastatur, zahlreiche technische Spezialgeräte und ein Drucker: Wäre er nicht rot, würde auf den ersten Blick niemand auf die Idee kommen, dass es sich beim nigelnagelneuen CBRN-Erkundungswagen um ein Feuerwehrfahrzeug handelt. „Es steckt sehr viel Technik drin“, sagt der Lahrer Feuerwehrkommandant Georg Schinke, der sichtlich stolz auf dieses besondere Fahrzeug ist.

Wie kam es nach Lahr? Der CBRN-Erkundungswagen steht in Diensten des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK). Dessen Präsident Ralph Tiesler war am Dienstag für einen Zivilschutzgipfel in Lahr zu Gast, hielt einen Vortrag und präsentierte im Anschluss den neuen Wagen. Das BBK hatte Anfang des Jahres bekanntgegeben, dass für das ganze Bundesgebiet nun rund 500 neue Fahrzeuge beschafft werden. Dass eines der ersten nach Lahr kommt, dafür hatte sich Bundestagsabgeordneter Yannick Bury (CDU) stark gemacht. „Der Großraum Straßburg wird mit versorgt“, erklärte Bury am Dienstag. Die Lahrer Wehr rücke mit dem Wagen im Fall der Fälle also auch über die Grenze aus. Das sei bei der Entscheidung, wo die Fahrzeuge stationiert werden, ein entscheidender Punkt gewesen. In der Region gibt es sonst keinen solchen Wagen, am nächsten ist laut Bury einer in Kenzingen.

Fahrzeug soll Gefahren für Bevölkerung einschätzen

Und was kann das 300 000 Euro teure Auto nun? Es dient der Aufklärung und Messung chemischer, biologischer, radiologischer und nuklearer Gefahren, erläuterte Tiesler. Daher der Name „CBRN“. „Mit ihnen kann man in kontaminierte Gebiete fahren“, beschrieb der BBK-Präsident die praktische Funktion. Heißt, das Fahrzeug könnte im Kriegsfall nach einem Angriff ausrücken, um die Gefahr für die Bevölkerung einschätzen zu können. Passieren wird dies in und um Lahr, da waren sich alle einig, jedoch hoffentlich nie. In der Praxis, machte Tiesler deutlich, werde der Wagen bei Industrieunfällen zum Einsatz kommen, um die Gefahr ausgetretener Stoffe zu messen. „Wir haben es daher in einigen Einsatzstichworten mit drin“, erklärte Schinke. Neben modernster Messtechnik und Geräten zur Probenentnahme ist der CBRN-Erkundungswagen auch mit einer Wetterstation ausgestattet und in der Lage, über Satelliten zu kommunizieren.

Der Lahrer Kommandant berichtete weiter, dass einige seiner Kameraden eine Spezialausbildung durchlaufen haben, um das Fahrzeug im Ernstfall bedienen zu können. Die letzten Übungsdienste seien in den vergangenen Tagen absolviert worden, in den kommenden Wochen soll der Wagen in Dienst gesetzt werden.

Yannick Bury hatte zu einem Zivilschutzgipfel eingeladen

Eingebettet war die Vorstellung des Fahrzeugs in einen Zivilschutzgipfel, zu dem Yannick Bury in die Feuerwache West eingeladen hatte. BBK-Präsident Tiesler präsentierte anwesenden Vertretern der Kommunen und der Blaulicht-Organisationen in der Region, welche Aufgaben im Fall einer Katastrophe auf sie zu kommen würden.

Die Kommunen, das wurde deutlich, wünschen sich Unterstützung und Richtlinien vom Bund. „Für uns ist Klarheit wichtig. Viele Fragen des Zivilschutzes müssen noch weiter konkretisiert werden“, sagte etwa Lahrs OB Markus Ibert. Er wünsche sich, dass die kommunale Ebene frühzeitig in Planungen einbezogen wird. „Denn wir sind es, die an der Basis arbeiten.“ Ibert erwähnte auch die Belastungen, unter den die Kommunen schon jetzt ächzen und forderte strukturelle, finanzielle und fachliche Unterstützung. Aus dem Plenum kam zudem der Wunsch, pragmatisch handeln zu dürfen und Aufgaben, die aktuell Pflicht sind, aber im Katastrophenfall zweitrangig wirken – als Beispiel wurde die Biotopverbundplanung angeführt – links liegen lassen zu können.

Bury nahm Anregungen auf

Bury nahm die Anregungen auf und verdeutlichte das Dilemma einer „Gratwanderung“. Auf der einen Seite gelte es, die Kommunen auch auf Ernstfälle wie Kriege vorzubereiten und auch die Menschen zu sensibilisieren, andererseits dürfe dies keine Unsicherheiten schüren.

30 Jahre im Dienst

162 Millionen Euro investiert der Bund in die Beschaffung von rund 500 CBRN-Erkundungswagen. Sie sollen viele der bereits 2001 ausgelieferten Vorgängerfahrzeuge ersetzen. Ziel ist die schnelle Alarmierung im ganzen Bundesgebiet zu einem möglichen Schadensort. 30 Jahre soll das Lahrer Fahrzeug im Dienst sein.