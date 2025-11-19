Gewappnet im Katastrophenfall: Die Lahrer Feuerwehr verfügt über ein neues Hightech-Fahrzeug

Ein CBRN-Erkundungswagen ist nun in Lahr stationiert. Er ist gemacht für den Katastrophenfall, wird aber auch im Alltag im Einsatz sein.
Ein Computer mit Bildschirm, Maus und Tastatur, zahlreiche technische Spezialgeräte und ein Drucker: Wäre er nicht rot, würde auf den ersten Blick niemand auf die Idee kommen, dass es sich beim nigelnagelneuen CBRN-Erkundungswagen um ein Feuerwehrfahrzeug handelt. „Es steckt sehr viel Technik drin“, sagt der Lahrer Feuerwehrkommandant Georg Schinke, der sichtlich stolz auf dieses besondere Fahrzeug ist.