Gewaltverbrechen in Rheinfelden: Wirt der „La Piazzetta“ soll mit Hammer erschlagen worden sein

Ein früherer Angestellter der Gaststätte soll seinen Chef ermordet haben. Die Polizei hat als mutmaßliche Tatwaffe einen Hammer sichergestellt.

Einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lörrach und des Polizeipräsidiums Freiburg zufolge dauern die Ermittlungen weiterhin an. Seit vergangener Woche werden die Maßnahmen im Rahmen einer Ermittlungsgruppe fortgeführt. Nach Angaben der Behörden sind bereits zahlreiche Zeugen vernommen und umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durch die Kriminaltechnik durchgeführt worden.

Tat soll am Vormittag geschehen sein Die bisherigen Erkenntnisse der Ermittlungsbehörden deuten auf folgenden Ablauf hin: Am Montag, 20. Oktober, habe der Tatverdächtige gegen 9.40 Uhr das Ristorante „La Piazzetta“ in der Innenstadt von Rheinfelden betreten. Im weiteren Verlauf habe der 28 Jahre alte tatverdächtige afghanische Staatsangehörige den Gastwirt durch mehrere Schläge mit einem Hammer gegen den Kopf getötet. Das mutmaßliche Tatmittel konnte in den Räumen der Gaststätte sichergestellt werden. Bei dem Opfer handelt es sich um einen 50-jährigen portugiesischen Staatsangehörigen.

Ermittlungen laufen weiter

Am Tag nach dem Fund des Toten wurden durch den Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Lörrach mehrere Durchsuchungsbeschlüsse für Wohnungen in Rheinfelden sowie ein Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes erlassen. Unter Federführung der Kriminalpolizeidirektion Freiburg und mit Unterstützung von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz wurden noch am selben Tag Durchsuchungen im Stadtgebiet vorgenommen. Im Rahmen dieser Maßnahmen konnte der Tatverdächtige noch am selben Abend in einer Wohnung in Rheinfelden angetroffen und festgenommen werden, heißt es seitens der Behörden. Danach wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Sichtschutz und Flatterband

Seit der schreckliche Vorfall bekannt wurde, steht Rheinfelden unter Schock. Der Gastwirt des Restaurants mit italienischer Küche war weithin bekannt und wurde von vielen Menschen ob seines offenen und freundlichen Wesens geschätzt. Die „La Piazzetta“ befindet sich im Erdgeschoss des Rathauses am Kastanienpark. Kurz nachdem der Tote am Montag vorvergangener Woche in den Räumen seiner Gastwirtschaft gefunden worden war, gab es einen Großeinsatz der Polizei. Die „La Piazzetta“ wurde daraufhin mit Sichtschutzblenden und Absperrband abgeriegelt.