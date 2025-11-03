Gewaltverbrechen in Rheinfelden: Wirt der „La Piazzetta“ soll mit Hammer erschlagen worden sein

Ein früherer Angestellter der Gaststätte soll seinen Chef ermordet haben. Die Polizei hat als mutmaßliche Tatwaffe einen Hammer sichergestellt.
Einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lörrach und des Polizeipräsidiums Freiburg zufolge dauern die Ermittlungen weiterhin an. Seit vergangener Woche werden die Maßnahmen im Rahmen einer Ermittlungsgruppe fortgeführt. Nach Angaben der Behörden sind bereits zahlreiche Zeugen vernommen und umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durch die Kriminaltechnik durchgeführt worden.