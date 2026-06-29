Gewalttat: Maria stranguliert - Lebenslange Haft für Ex-Freund

Eine junge Frau wird in ihrem Zimmer stranguliert. Jahrzehntelang ist der mutmaßliche Täter auf der Flucht. Nun gibt es ein Urteil gegen den Mann.
Aschaffenburg - Fast 42 Jahre nach dem gewaltsamen Tod der 19-jährigen Maria Köhler hat das Landgericht Aschaffenburg ihren Ex-Freund zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen Mordes verurteilt. Der 67-Jährige hat in dem Verfahren gestanden, die angehende Krankenschwester am 30. Juli 1984 in ihrem Zimmer nach einem Streit getötet zu haben. "Ich bereue es sehr", hat der Mann in seinem letzten Wort vor Gericht gesagt.