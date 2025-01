Gewalttat: Mann in Montenegro erschießt zehn Menschen - Staatstrauer

1 In Montenegro erschoss ein 45-jähriger Mann mindestens zehn Menschen und anschließend sich selbst. (Foto aktuell) Foto: Risto Bozovic/AP/dpa

Cetinje - Nach der Gewalttat in Montenegro mit mindestens zehn Toten ist in dem Balkanland eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen worden. Das ordnete die Regierung in der Hauptstadt Podgorica noch in der Nacht an. Ein 45-jähriger Mann hatte laut Behörden-Angaben in der montenegrinischen Kleinstadt Cetinje mit einer Schusswaffe mindestens zehn Menschen getötet, unter ihnen zwei Kinder. Anschließend habe er sich erschossen. Vier weitere Menschen erlitten bei dem Vorfall am Mittwoch schwere Verletzungen.