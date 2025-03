Gewalttat: Mann in Kassel erstochen - zwei Tatverdächtige festgenommen

Mann in Kassel erstochen - zwei Tatverdächtige festgenommen

Ein Radler findet nachts auf einer Straße eine Leiche, am nächsten Tag wird in einer Wohnung ebenfalls in Kassel ein weiterer toter Mann entdeckt. Gibt es einen Zusammenhang? Die Polizei ermittelt.









Melsungen/Kassel - Nach dem Fund eines erstochenen 44-jährigen Mannes auf einer Straße in Kassel hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Es handele sich um eine 28 Jahre alte Frau und einen 37-jährigen Mann, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Nach mehreren Hinweisen aus der Bevölkerung seien sie am Vormittag in der Innenstadt von Melsungen gefasst worden.