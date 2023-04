Gewalttat in Kniebis

1 Zwei Mitarbeiter der Spurensicherung bei dem Hotel in Kniebis, in dem die beiden Leichen gefunden wurden. Foto: Timo Beyer

Jetzt herrscht Klarheit: Hinter dem Fund zweier Leichen in Kniebis steckt eine Gewalttat.









Das bestätigen Staatsanwalt Frank Grundke und die Polizei. In der Pressemitteilung heißt es: „Nach bisherigem Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass der 58-jährige Mann, bei welchem es sich um den Betreiber des Objektes, in welchem die beiden Leichen gefunden wurden, handelt, von dem 32 Jahre alten Mann gewaltsam zu Tode gebracht wurde.

Der 32-Jährige, welcher ebenfalls in dem Objekt wohnhaft war, hat nach derzeitigen Erkenntnissen offenbar im Anschluss an die Tat seinem Leben selbst ein Ende gesetzt. Es handelt sich bei dem Mann um einen mehrjährigen Mitarbeiter des in dem Objekt befindlichen Betriebes.

Kleinerer Brandherd

Im Zimmer des 32-Jährigen wurde am Mittwochnachmittag vergangener Woche durch die ersten am Tatort eingesetzten Polizeikräfte ein kleinerer Brandherd festgestellt, welcher durch die ebenfalls verständigte und eilig am Tatort eingetroffene Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte.“

Klartext: Der 32-Jährige, der seit Jahren im Hotel arbeitet, hat seinen Chef laut Ermittlungen getötet. Nach der Tat hat er sich erhängt. Staatsanwalt Grundke dementiert das nicht.

Motiv derzeit noch unklar

Ob der Betreiber des Hotels erstochen wurde, wie es heißt, will Grundke als Sprecher der Staatsanwaltschaft nicht bestätigen: „Nach der Obduktion wissen wir etwas mehr, wie der 58-Jährige zu Tode gekommen ist.“

Hat der Täter das Feuer in seinem Zimmer gelegt, um die Spuren zu verwischen? Grundke: „Dazu gibt es derzeit noch keine Einzelheiten.“

Doch was könnte das Motiv sein? Staatsanwalt Grundke: „Die Ermittlungen laufen noch. Zum Motiv wissen wir derzeit noch zu wenig.“

Schlimm: Die Mutter des Ermordeten hat die schreckliche Tat entdeckt. Das bestätigt die Staatsanwaltschaft Rottweil.