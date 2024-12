Gewalttat in Irslingen: Massives Polizeiaufgebot – Wohnhaus wird nach Schuss erneut durchsucht

7 Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist am Montagvormittag erneut vor Ort. Foto: Otto

Acht Polizeifahrzeuge, Hunde, Feuerwehr – ein Großeinsatz ist in Irslingen im Gange. Das Wohnhaus, in dem ein 14-Jähriger auf einen Zwölfjährigen geschossen haben soll, wird erneut durchsucht.









Link kopiert



Es ist e in Bild, dass so gar nicht in die vorweihnachtliche Stimmung passt: Ein Großaufgebot an Polizeikräften ist am Montagmorgen in Irslingen angerückt. Dort wird das Wohnhaus, in dem ein Zwölfjähriger am vorvergangenen Sonntag durch einen Schuss in den Kopf schwer verletzt wurde, erneut von der Kriminalpolizei durchsucht.