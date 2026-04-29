Gewalttat in Hollywood: Mordprozess gegen Nick Reiner frühestens im Herbst

«Harry und Sally»-Regisseur Rob Reiner und seine Frau kamen im Dezember gewaltsam ums Leben. Der jüngste Sohn des Paares ist wegen Mordes angeklagt. Doch ein Prozess lässt auf sich warten.
Los Angeles - Der gewaltsame Tod von "Harry und Sally"-Regisseur Rob Reiner und seiner Ehefrau Michele führte zu Bestürzung weit über Hollywood hinaus – ein Prozess gegen ihren unter Mordverdacht festgenommenen Sohn Nick Reiner lässt jedoch auf sich warten. Der 32-Jährige, der im Februar auf "nicht schuldig" plädiert hatte, trat am Mittwoch (Ortszeit) in Los Angeles kurz vor den Richter. Bei der Anhörung wurde der nächste Gerichtstermin erst für Mitte September anberaumt.