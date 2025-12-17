Gewalttat in Hollywood: Mordanklage - Sohn von Regisseur Reiner erstmals vor Gericht

Der gewaltsame Tod des «Harry und Sally»-Regisseurs Rob Reiner und seiner Frau Michele löst Bestürzung aus. Der Sohn des Paares ist wegen Mordes angeklagt - und jetzt erstmals vor Gericht.
Los Angeles - Nach dem gewaltsamen Tod von "Harry und Sally"-Regisseur Rob Reiner und seiner Ehefrau Michele ist der wegen Mordes angeklagte Sohn des Paares erstmals vor Gericht erschienen. Nick Reiner äußerte sich aber zunächst nicht zur Schuld oder Unschuld, wie US-Medien übereinstimmend berichteten. Dafür sei es noch "zu früh", sagte sein Anwalt Alan Jackson. Der nächste Termin sei für den 7. Januar angesetzt.