Gewalttat in Altensteig: 56-Jähriger wegen versuchten Totschlags mit Bierflasche vor Gericht

Wegen eines Angriffs aus heiterem Himmel auf zwei Männer in einer Altensteiger Bar muss sich ein 56-jähriger Mann wegen versuchten Totschlags vor dem Landgericht Tübingen verantworten.

An die Tatnacht will sich der 56-jährige Angeklagte, der bis zu seiner Verhaftung im Dezember vergangenen Jahres in einer Altensteiger Umlandgemeinde wohnte, nur sehr eingeschränkt erinnern. Erklären könne er sich die Ereignisse nicht, sagt der gebürtige Ukrainer vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Tübingen.

Was er getan hat, hat er schon mehrfach gesehen, denn es gibt Aufzeichnungen durch das Kamerasystem der Bar. Auch im Laufe des ersten Prozesstages werden die Videos abgespielt. Zusammen mit einem Arbeitskollegen, bei dem zuhause im Kollegenkreis zunächst Maultaschen gegessen und reichlich Bier getrunken wurde, ging der Angeklagte am 13. Dezember zum Abschluss in die Altensteiger Bar.

Anklage: tödlichen Ausgang in Kauf genommen

Die dortigen Ereignisse werden zum Bestandteil der Klageschrift von Staatsanwalt Tobias Freudenberg. Der 56-Jährige stand unvermittelt auf und schlug eine Bierflasche an den Kopf eines Gastes, der mit dem Rücken zum Täter an einem Spielautomaten saß. Dabei habe er nicht nur billigend schwere Verletzungen, sondern auch einen tödlichen Ausgang in Kauf genommen.

Praktisch nahtlos ging die Attacke mit Scherben der Bierflasche auf den Inhaber der Bar über. Mehrere gezielte Stichbewegungen Richtung dessen Hals kann dieser teilweise abwehren. Es bleiben aber Schnittverletzungen.

Es sei Zufall, dass es keine tieferen Verletzungen seien, sagt Freudenberg. Das Opfer habe eine posttraumatische Belastungsstörung und sei nicht arbeitsfähig.

Trotz starker Alkoholisierung von offenbar mehr als zwei Promille (die Vorstellung des medizinischen Gutachtens steht noch aus) geht die Anklage von keiner Verminderung der Einsichtsfähigkeit beim Täter aus.

Ex-Frau: „Er war besoffen“

Kurz vor Ende des ersten Prozesstages sagt die geschiedene Frau des Angeklagten zum mutmaßliche Zustand des Mannes aus. Ein lautes, auffälliges Lachen auf einem privaten Video beim Maultaschenessen überzeugt sie: „Er war besoffen.“ Auf der Zeugenliste stand die Frau nicht. Doch die Familie mit Ex-Frau, Tochter, Schwester und Eltern des Angeklagten sitzt im Zuschauerraum. Der Verteidiger hatte sie als mögliche Zeugin eingebracht.

Beim Maultaschenessen enden laut dem 56-Jährigen auch seine Erinnerungen. An die Vorfälle in der Bar habe er keine. Er sei kein Alkoholiker, erklärte der Angeklagte bei der Befragung durch den Vorsitzenden Richter Armin Ernst.

Wie viel getrunken wurde, wird wohl nur das Gutachten näher beleuchten. Die Befragungen an dem Tag bringen keine Klarheit. Die Frage, wie viele Kästen Bier der Gastgeber des Mautaschenessens gekauft habe, beantwortet dieser auch beim zweiten Anlauf nicht wirklich. Es sei kein Saufgelage gewesen, allerdings könnten es schon vier, fünf Bier gewesen sein. Der Kollege des Täters spricht von einem schönen, lustigen Abend – bis zum Tatzeitpunkt. Am Angeklagten sei ihm nichts aufgefallen, auch keine starke Alkoholisierung.

Jeweils 5000 Euro an Opfer gezahlt

Schon vor dem Prozess habe der Angeklagte sich mit einer Entschuldigung und einem Täter-Opfer-Ausgleich an die Geschädigten gewandt, berichtete sein Anwalt Cornelius Schaffrath. Es flossen jeweils 5000 Euro. Wobei nur ein Opfer eine Schlichtungsvereinbarung unterzeichnet habe. Das andere wolle offenbar mehr.

Die Opfer selbst werden erst im weiteren Verlauf des Verfahrens gehört werden. Das erste Opfer konnte zum Auftakt wegen eines Sonnenstichs nicht kommen.

Angeklagter starrte andere Gäste an

Befragt wurden drei weitere Gäste – einer davon half, den Angeklagten nach seinem Gewaltausbruch auf den Boden zu drücken – sowie eine Bedienung der Bar. Dabei wurde klar, dass sich am Tisch des Angeklagten hauptsächlich über Fußball unterhalten wurde. Dann vermisste der Angeklagte sein Handy. Bis sich herausstellte, dass es wohl noch im Haus des Kollegen lag. Ob der Angeklagte das mitbekommen hat, ist unklar.

Was der Bedienung auffiel: Im Lokal fixierte der 56-Jährige immer wieder andere Gäste, starrte sie an. Und nach dem Gewaltausbruch hat sie Teile der russischen Worte des Angeklagten verstanden. Er habe gesagt: „Ich bringe Euch alle um.“

Das Verfahren vor dem Landgericht wird am 1. Juni fortgesetzt.