Gewalttat in Altensteig: 56-Jähriger wegen versuchten Totschlags mit Bierflasche vor Gericht

Wegen eines Angriffs aus heiterem Himmel auf zwei Männer in einer Altensteiger Bar muss sich ein 56-jähriger Mann wegen versuchten Totschlags vor dem Landgericht Tübingen verantworten.
An die Tatnacht will sich der 56-jährige Angeklagte, der bis zu seiner Verhaftung im Dezember vergangenen Jahres in einer Altensteiger Umlandgemeinde wohnte, nur sehr eingeschränkt erinnern. Erklären könne er sich die Ereignisse nicht, sagt der gebürtige Ukrainer vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Tübingen.