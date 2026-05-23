Gewalttat im Kreis Rottweil: Nach Attacke in Zug – mutmaßliches Opfer und Deutsche Bahn äußern sich

Der Fall, bei dem Jugendliche in einer Regionalbahn bei Deißlingen von einem 24-Jährigen attackiert wurden, schlägt hohe Wellen und wirft einmal mehr Sicherheitsfragen auf.
Die Gewalttat am 15. Mai in einem Regionalzug auf dem Weg nach Rottweil hat viele bewegt – nicht zuletzt, weil ein tödlicher Angriff auf einen Zugbegleiter bei Kaiserslautern, der bundesweit Entsetzen ausgelöst hat, noch nicht lange zurückliegt. Wir fragen bei der Deutschen Bahn nach: Was kann gegen Gewalt in Zügen getan werden? Parallel meldet sich online ein junger Mann zu Wort – nach eigenen Angaben eines der Opfer.