Gewalttat im Kreis Rottweil: Nach Attacke in Zug – mutmaßliches Opfer und Deutsche Bahn äußern sich

Der Fall, bei dem Jugendliche in einer Regionalbahn bei Deißlingen von einem 24-Jährigen attackiert wurden, schlägt hohe Wellen und wirft einmal mehr Sicherheitsfragen auf.

Die Gewalttat am 15. Mai in einem Regionalzug auf dem Weg nach Rottweil hat viele bewegt – nicht zuletzt, weil ein tödlicher Angriff auf einen Zugbegleiter bei Kaiserslautern, der bundesweit Entsetzen ausgelöst hat, noch nicht lange zurückliegt. Wir fragen bei der Deutschen Bahn nach: Was kann gegen Gewalt in Zügen getan werden? Parallel meldet sich online ein junger Mann zu Wort – nach eigenen Angaben eines der Opfer.

„Niemand sollte so etwas erleben müssen“, schreibt er auf Facebook. Und: „Ich träume ständig, dass der Mann wieder vor mir steht und mich angreift. So etwas vergisst man nicht einfach.“

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Am Abend des 15. Mai soll ein 24-Jähriger in einer Regionalbahn auf dem Weg nach Rottweil auf Höhe Deißlingen sechs Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren angegriffen haben. Das berichtet die Polizei. Dabei wurde einer offenbar bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt. Nachdem die Jugendlichen sich in der Zugtoilette verbarrikadiert und den Notruf gewählt hatten, wurde der alkoholisierte 24-Jährige am Rottweiler Bahnhof in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

„Niemand hat uns geholfen oder eingegriffen“

Was der junge Mann – bei ihm soll es sich laut eigener Aussage um denjenigen handeln, der gewürgt wurde – zum Fall äußert, ist eindrücklich. Der Mann sei stark alkoholisiert gewesen und plötzlich auf sie losgegangen. „Jeder von uns hat etwas abbekommen – Schläge, Kratzer oder Ohrfeigen.“ Auf die Bitte hin, sie in Ruhe zu lassen, habe der Mann ihn gewürgt, so der junge Mann: „Er hat immer fester gedrückt und mich nicht losgelassen.“

Unsere Empfehlung für Sie Bewusstlos gewürgt Jugendliche werden in Regionalbahn nach Rottweil attackiert Mehrere Jugendliche sind am Freitagabend von einem 24-jährigen Mann in einer Regionalbahn auf der Fahrt nach Rottweil attackiert worden.

Schließlich habe sich die Gruppe in die Toilette retten können. „Wir hatten alle große Angst. Der Mann stand direkt vor der Tür und schrie, dass wir rauskommen sollen. Wir haben geschrien und gebetet, dass uns jemand hilft.“ Er schreibe das, weil viele über den Vorfall redeten, aber niemand wisse, wie schlimm es für sie als Beteiligte wirklich gewesen sei.

Der junge Mann erhebt außerdem Vorwürfe: Im Zug seien einige Erwachsene gewesen. „Alle haben gesehen, wie wir geschlagen wurden und wie ich gewürgt wurde. Aber niemand hat uns geholfen oder eingegriffen. Das hat uns wirklich schockiert.“

Übergriffe nehmen zu

Vorfälle wie diese sind schon lange kein Einzelfall mehr. Das bestätigt uns auch ein Pressesprecher der Deutschen Bahn. Übergriffe, oftmals durch Alkoholisierte, nähmen leider zu – das sei ein gesellschaftliches Problem. Klar sei aber auch: „Jeder Fall ist einer zu viel.“

Auf die schreckliche Tat bei Kaiserslautern im Februar habe man bereits damit reagiert, dass die Mitarbeiter der Bahn auf Wunsch Bodycams tragen könnten. Diese wirkten nachweislich deeskalierend – und das schon, bevor etwas geschehe. Außerdem verfüge das Personal über einen Prio-Ruf-Knopf, über den sekundenschnell Hilfe angefordert werden könne.

Videoüberwachung und Alkoholverbot

Der Regionalverkehr werde von den Ländern organisiert und bestellt, erklärt der DB-Pressesprecher. In vielen Zügen gebe es bereits Videoüberwachung. Die Aufnahmen würden für eine gewisse Zeit gespeichert und könnten lediglich von der Bundespolizei abgerufen werden. Im Fall der Regionalbahn Richtung Rottweil wurde laut Polizeiangaben eine Videosicherung des Zuges veranlasst.

Um künftige Übergriffe zu verhindern und die Sicherheit zu erhöhen, will die Bahn außerdem peu à peu ein Alkoholkonsumverbot an Bahnhöfen und in Zügen einführen, teilt uns der Pressesprecher mit. An manchen Standorten in Deutschland ist dieses bereits umgesetzt.