Gewalttat: Ermittler: Mann tötete Ehefrau in Mainzer Hotel mit Messer

Nach der Bluttat in einem Mainzer Hotel gehen die Ermittler von einem tödlichen Messerangriff eines Mannes auf seine Ehefrau aus.









Mainz - Die 26 Jahre alte Mainzer Hotel-Reinigungskraft ist der Obduktion zufolge von ihrem Mann an ihrem Arbeitsplatz getötet worden. Sie starb demnach am vergangenen Freitag infolge mehrerer Stich- und Schnittverletzungen in Hals und Bauch, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Mainz mitteilten. Der 30-Jährige starb trotz rund 40 Minuten Wiederbelebungsversuchen an einer etwa zehn Zentimeter langen Schnittverletzung am Hals. Den Ermittlungen zufolge ist es plausibel, dass er sich die Verletzung selbst zufügte.