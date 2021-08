1 Nach dem Heimspiel des SV Wittendorf gegen Rottenburg steigt die erste Auswärtspartie beim VfL Mühlheim. Foto: Fritsch

Nach der Heimpleite zum Auftakt gegen Rottenburg will der SV Wittendorf es in Mühlheim besser machen.

VfL Mühlheim – SV Wittendorf (Samstag, 15.30 Uhr). Die Aufgabe, so Wittendorfs Spielertrainer Christian Braun, dürfte dabei im Vergleich zu der verloren Partie gegen die Domstädter bedeutend schwieriger werden. "Ich möchte der Rottenburger Mannschaft nicht zu Nahe treten, gegen die wir verdient verloren haben. Aber die Mühlheimer schätze ich noch etwas stärker ein."

Unter der Woche stand zum Teil die Aufarbeitung der Auftaktpleite auf dem Trainingsprogramm, bei der die Wittendorfer Mannschaft nicht nur ihre Fans sondern auch sich selber gehörig enttäuschte. "Solch eine schlechte Leistung haben wir in der ganzen Vorbereitungsphase nicht abgeliefert. Jeder Spieler muss sich in Hinblick auf das Spiel am Wochenende in Mühlheim gewaltig steigern, damit wir auf dem Ettenberg auch nur den Hauch einer Chance haben werden."

Saisonauftakt in der Landesliga

Wittendorfs Spielertrainer, der im Spiel gegen Rottenburg trotz einer hartnäckigen Sommergrippe spielte, muss weiterhin den ebenfalls kranken Stefan Jäkle auch auf dem Trainingsplatz vertreten. Unterstützt wird er dabei von Nils Filor, dem Wittendorfer Torwarttrainer, der gemeinsam während des ersten Punktspiels gegen die Domstädter in Vertretung von Stefan Jäkle zusammen mit Hansi Drothleff versuchte, von außen auf die Mannschaft einzuwirken. Ohne Erfolg.

Gut möglich, dass die Wittendorfer Mannschaft mit der gleichen Startformation in Mühlheim auflaufen wird, wie in der vergangenen Woche, und sich den Spielern die Chance bietet, sich zu rehabilitieren.

Für den VfL Mühlheim ist die Heimpartie gegen den SV Wittendorf gleichzeitig der Saisonauftakt in der Landesliga. Im Verbandspokal kam das Aus in der ersten Runde gegen den Verbandsligisten aus Sindelfingen mit einer 0:2 Niederlage. Trainiert wird die Mannschaft seit dieser Saison von Daniel Wieser, der in der Jugend beim VfL Pfullendorf eine sehr gute Trainerausbildung genossen hat. Zuletzt trainierte Wieser die Landesligaelf des VfR Stockach. Sein Vorgänger, der Ex-Profi Maik Schutzbach, gab sein Amt aus privaten Gründen auf. Mit Maximilian Bell (FC Radolfzell) und Max Drössel haben die Mühlheimer erfahrene Spieler abgeben müssen. In der letzten Runde duellierten sich beide Mannschaften vor dem Saisonabbruch ebenfalls in Mühlheim an der Donau. Nach einer guten Partie verloren die Wittendorfer das Spiel durch einen Doppelschlag von Mühlheims Andreas Leibinger.