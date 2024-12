Gewalt: Utah: Fünf Familienmitglieder zu Hause tot aufgefunden

1 Utah: Fünf Familienmitglieder zu Hause tot aufgefunden (Foto aktuell). Foto: Scott G. Winterton/The Deseret News/AP/dpa

In der Nähe der Stadt Salt Lake City werden fünf Leichen mit Schussverletzungen in einem Haus gefunden. Was ist der Hintergrund?









Salt Lake City - In einem Haus im US-Bundesstaat Utah sind die Leichen von fünf Familienmitgliedern aufgefunden worden. Alle Opfer hatten Schusswunden, wie die Polizei von West Valley City auf der Plattform X mitteilte. Der einzige Überlebende der Familie sei der 17 Jahre alte Sohn, der mit einer Schussverletzung in der Garage aufgefunden worden sei und im Krankenhaus medizinisch versorgt werde, so die Polizei. Die Leichen wurden am Dienstagabend (Ortszeit) entdeckt. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.