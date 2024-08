Gewalt in VS

In Schwenningen ist es am Mittwoch zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern gekommen. Dabei wurde einer verletzt.









Zwei Männer haben am Mittwoch, gegen 23.30 Uhr in der Schwenninger Friedrich-Ebert-Straße einen 30-Jährigen ins Gesicht geschlagen und ihm so die Nase gebrochen. Das berichtet die Polizei.