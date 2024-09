Gewalt in VS

1 Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Vogl

In Schwenningen ist ein Mann am Montag zuerst von drei Jugendlichen angegriffen und verfolgt worden. Dort schlugen sie zu dritt auf ihn ein.









Am Montagabend haben mehrere Jugendliche im Bereich der Schwenninger Fußgängerzone und anschließend in einer Drogerie in der Kronenstraße einen Mann angegriffen und verletzt. Das berichtet die Polizei.