Nationalpark Schwarzwald Besucherzentrum hat seine Pforten geöffnet

Am Samstag war es endlich soweit. Nach dreieinhalbjähriger Bauzeit und monatelangem Lockdown öffnete sich am Samstag die Tür zum Nationalparkzentrum Ruhestein für Besucher zum ersten Mal. Im Oktober was das Zentrum feierlich in einem Livestream übergeben worden.