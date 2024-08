Gewalt in Venezuela: OAS-Chef fordert Anklage und Haftbefehl für Maduro

1 Maduros Regierung werden Menschenrechtsverstöße vorgeworfen Foto: Jeampier Arguinzones/dpa

Der Internationale Strafgerichtshof ermittelt schon länger gegen die Regierung des autoritären Präsidenten von Venezuela. Der Chef des amerikanischen Staatenbundes will Maduro festnehmen lassen.









Washington - Der Generalsekretär der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS), Luis Almagro, will beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag einen Haftbefehl gegen Venezuelas Präsidenten Nicolás Maduro beantragen. "Es ist Zeit für Gerechtigkeit", sagte er am Mittwoch (Ortszeit) bei einer Dringlichkeitssitzung der Organisation in Washington.