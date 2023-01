1 Das Polizeipräsidium Reutlingen gibt eine Bewertung der teilweise gewalttätigen Vorfälle in der Silvesternacht ab. Foto: Thomas Banneyer/dpa

460 Einsätze und vier verletzte Polizeibeamte – die Bilanz, die das Polizeipräsidium Reutlingen aus der Silvesternacht ziehen muss, klingt dramatisch. Jetzt gibt die Polizei ihre Bewertung der Ereignisse ab.















Region - Diese Meldung veröffentlicht das Polizeipräsidium Reutlingen am 1. Januar: "In der Silvesternacht kam es in den Landkreisen Reutlingen, Tübingen, Esslingen und dem Zollernalbkreis zu etwa 460 Polizeieinsätzen, bei denen vielfach der übermäßige Alkoholkonsum Ursache für das polizeiliche Einschreiten war." Polizeikräfte seien in einigen Fällen beleidigt oder gar mit Böllern beworfen und mit Raketen beschossen worden. Vier Einsatzkräfte wurden verletzt.

Neue Details zu Vorfällen

So weit die Fakten. Vier Tage nach den Ereignissen der Silvesternacht gibt das Polizeipräsidium neue Details zu den Vorfällen bekannt und bewertet die Einsätze. Lutz Jaksche, Leiter der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit beim Polizeipräsidium Reutlingen, sagt auf Anfrage unserer Redaktion: "Der weit überwiegende Teil der circa 460 polizeilichen Einsätze rund um Silvester verlief wie in den vergangenen Jahren: friedlich und ohne größere Störungen."

Doch es gab auch weniger friedliche Einsätze, bei denen vier Polizisten verletzt wurden. Jaksche sagt: "Die zugrundeliegenden drei Vorfälle ereigneten sich in Esslingen, Weilheim/Teck und Tübingen. Ob es sich jeweils um gezielte Angriffe gegen die Polizei handelte, wird derzeit geprüft."

Immerhin: Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sind wohl nicht angegriffen oder verletzt worden.

Ein neues Phänomen?

Die Polizei bewertet die aggressiven Handlungen in der Silvesternacht eher nüchtern: "Gewaltdelikte gegen Polizeibeamtinnen und -beamte sowie andere Einsatzkräfte, zu denen auch Angriffe mit Feuerwerkskörpern gehören, sind grundsätzlich kein neues Phänomen", sagt Jaksche.

An Silvester seien insbesondere die Städte wie Esslingen, Reutlingen und Tübingen sehr belebt und viele Personen würden sich in Feierlaune auf der Straße befinden. Dabei sei auch häufig Alkohol im Spiel, der bekanntermaßen enthemmend wirke. "Dies führt – auch im Zusammenspiel mit einer sich gegebenenfalls entwickelnden Gruppendynamik – in manchen Fällen zu einem übermütigen Umgang mit Feuerwerkskörpern oder gar Attacken gegenüber Mitfeiernden und/oder Einsatzkräften", erklärt der Polizeisprecher die Gemengelage.

So geht die Polizei vor

Wie üblich stelle die Polizei bei störenden Personen die Personalien fest, spreche gegebenenfalls Platzverweise aus oder nehme Personen in Gewahrsam. Beim Anfangsverdacht einer Straftat würde weitere, strafverfolgende Maßnahmen getroffen werden und Tatverdächtige bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.