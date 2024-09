Gewalt in Schramberg

1 Im Gewerbepark in Schramberg gab es eine räuberische Erpressung. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa

Beim Schramberger Gewerbepark wurde ein 18-Jähriger mutmaßlich von einem 35-jährigen Mann ausgeraubt. Dabei wurde der junge Mann gewaltsam festgehalten und geschlagen. Die Polizei bittet um Hinweise.









Am Montagabend ist es um 19 Uhr vor dem Gewerbepark in der Geißhaldenstraße in Schramberg zu einer räuberischen Erpressung gekommen. Ein 35-Jähriger soll einen 18-Jährigen gezwungen haben, seine Gegenstände auszuhändigen, berichtet die Polizei.