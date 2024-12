Gewalt in Schiltach: Was zu den Schlägereien mittlerweile bekannt ist

1 Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 32-Jährigen kam es Ende Oktober in einem Schiltacher Eiscafé und in einem Dönerimbiss. Einer der Männer war Anfang November auch in einer Schlägerei in einem Gasthaus beteiligt. (Symbolfoto) Foto: Gambarini

Zu zwei Schlägereien innerhalb weniger Tage kam es Ende Oktober beziehungsweise Anfang November in Schiltach. Klar ist: Ein 32-Jähriger war an beiden beteiligt. Die Polizei hat allerdings Mühe damit, die Ursachen der Auseinandersetzungen aufzuklären.









Der erste Vorfall ereignete sich am 20. Oktober. Nachdem am Mittag noch der Bauernmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag in gemütlicher Atmosphäre stattfand, kam es am Abend gegen 20 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen in einem Eiscafé und später in einem Imbiss.