Gewalt in Nusplingen: Mit Messer attackiert – 35-Jähriger wird festgenommen

Ein 35-Jähriger wird in Nusplingen noch an Ort und Stelle festgenommen. Es besteht der dringende Tatverdacht einer gefährlichen Körperverletzung.

Unter dem dringenden Tatverdacht der gefährlichen Körperverletzung ist am Mittwochnachmittag ein 35-Jähriger von der Polizei festgenommen worden. Dem Mann wird laut einer gemeinsamen Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei zur Last gelegt, einen Bekannten mit einem Messer verletzt zu haben. Der Tatverdächtige befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Den derzeitigen Ermittlungen zufolge soll der 35-Jährige am frühen Mittwochmorgen, gegen 1 Uhr, einen 40 Jahre alten Bekannten in einer gemeinsam bewohnten Arbeiterunterkunft am Marktplatz in Nusplingen mit einem Messer schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt haben. Außerdem soll er den Geschädigten mit Schlägen traktiert haben.

Zugriff noch vor Ort

Ein Zeuge verständigte mehrere Stunden später den Rettungsdienst, woraufhin auch die Polizei hinzugezogen wurde. Der Verletzte wurde nach einer medizinischen Erstversorgung in eine Klinik gebracht und dort stationär behandelt. Die vorläufige Festnahme des Tatverdächtigen erfolgte noch vor Ort.

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Ebenso wurden zwei Messer, bei denen es sich bei einem um das Tatmittel handeln könnte, beschlagnahmt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen wurde der 35-jährige polnische Staatsangehörige, der in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügt, am Donnerstag dem Haftrichter beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und ordnete gegen den Beschuldigten die Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen zum Motiv der Tat dauern an.