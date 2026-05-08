Gewalt in Nusplingen: Mit Messer attackiert – 35-Jähriger wird festgenommen

Ein 35-Jähriger wird in Nusplingen noch an Ort und Stelle festgenommen. Es besteht der dringende Tatverdacht einer gefährlichen Körperverletzung.
Unter dem dringenden Tatverdacht der gefährlichen Körperverletzung ist am Mittwochnachmittag ein 35-Jähriger von der Polizei festgenommen worden. Dem Mann wird laut einer gemeinsamen Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei zur Last gelegt, einen Bekannten mit einem Messer verletzt zu haben. Der Tatverdächtige befindet sich bereits in Untersuchungshaft.