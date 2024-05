1 Das Symbolbild zeigt einen Faustschlag. Foto: nito-stock.adobe.com

Ein äußerst aggressiver 24-jähriger Mann kommt – erneut – in Kontakt mit den Ermittlungsbehörden. Er soll einen anderen Mann heftigst angegriffen haben.









Link kopiert



Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzungen ermitteln die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Polizeirevier Balingen gegen einen 24-Jährigen. Dem Mann wird laut einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen zur Last gelegt, am Freitagabend auf einer Wiese an der L415 bei einer Auseinandersetzung einen 31-Jährigen so schwer verletzt zu haben, dass dieser mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste.